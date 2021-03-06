Кларисса Шилдс стала абсолютною чемпіонкою світу.

Шостого березня в США відбувся грандіозний вечір боксу. Центральний двобій відбувся у категорії до 69,85 кілограмів. За титул абсолютної чемпіонки світу боролися 25-річна американка Кларисса Шилдс та 34-річна канадка Марі-Ів Дікер.

Зауважимо, що обидві спортсменки до цього вечору жодного разу не програвали у професійній кар'єрі. Дікер має в активі 17 перемог, всі без винятку - за очками. Канадка поставила на карту пояс чемпіонки світу за версією IBF.

Її опоненткою була дворазова Олімпійська чемпіонка американка Шилдс. Вона є володаркою поясів WBO і WBC. Кларисса диктувала свої умови всі 10 раундів, що призвело до одноголосного рішення суддів присудити їй звитягу - 100:90 на записках всіх рефері.

Тепер Шилдс є новою чинною абсолютною чемпіонкою світу. Зауважимо, що їй це вдалося зробити у двох різних вагових категоріях. Подібного успіху у світі боксу ані серед чоловіків, ані серед жінок раніше ніхто не досягав.

The GWOAT was DOMINANT in her victory 🐐@ClaressaShields outlanded Marie Eve Dicaire 116 punches to 31 on Friday night. (via @FiteTV) #ShieldsDicairepic.twitter.com/dqwiYPiUEm — ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 6, 2021

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Автор: Будрін Артем