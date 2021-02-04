Теофімо Лопес вважає, що не отримав належної поваги.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес в черговий раз підкреслив, що не збирається давати реванш українцю Василю Ломаченку, і пояснив, чому прийняв таке рішення.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу The Mayweather Channel.

"Вся справа в повазі. Я не отримав поваги, не отримав справедливу частку, в тому числі і в плані грошей. Так що таким чином я даю їм знати - спасибі, але не спасибі. Вони не надали мені опцію реваншу, так чому я повинен це робити? Просто тому, що всіх бісить, що такий молодий хлопець зробив це, та ще й так легко?",- сказав Лопес.

Читайте такожЛомаченко-Лопес: менеджер українця пояснив, чому в контракт на бій не внесли пункт про реваншПісля цього він послав Ломаченка:

"Навіщо мені давати йому те, що він не зможе повернути? Розумієте, про що я говорю? Так що йди на х*й".

При цьому Лопес підкреслив, що Ломаченко є "другим у легкій вазі" після нього.

Також Лопес назвав ім'я свого наступного суперника:

"Мій наступний бій - проти Джорджа Камбососа-молодшого. Він пройшов свій шлях, щоб побитися зі мною, Він мій обов'язковий претендент. Тому ми дамо йому можливість забрати всі пояси у мене".

Ломаченко - Лопес: можливий реванш

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Автор: Антон Дудар