Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес в черговий раз підкреслив, що не збирається давати реванш українцю Василю Ломаченку, і пояснив, чому прийняв таке рішення.
Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу The Mayweather Channel.
"Вся справа в повазі. Я не отримав поваги, не отримав справедливу частку, в тому числі і в плані грошей. Так що таким чином я даю їм знати - спасибі, але не спасибі. Вони не надали мені опцію реваншу, так чому я повинен це робити? Просто тому, що всіх бісить, що такий молодий хлопець зробив це, та ще й так легко?",- сказав Лопес.
Читайте такожЛомаченко-Лопес: менеджер українця пояснив, чому в контракт на бій не внесли пункт про реваншПісля цього він послав Ломаченка:
"Навіщо мені давати йому те, що він не зможе повернути? Розумієте, про що я говорю? Так що йди на х*й".
При цьому Лопес підкреслив, що Ломаченко є "другим у легкій вазі" після нього.
Також Лопес назвав ім'я свого наступного суперника:
"Мій наступний бій - проти Джорджа Камбососа-молодшого. Він пройшов свій шлях, щоб побитися зі мною, Він мій обов'язковий претендент. Тому ми дамо йому можливість забрати всі пояси у мене".
Ломаченко - Лопес: можливий реванш
- У ніч з 17 на 18 жовтня за Києвом Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Українець втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, став абсолютним чемпіоном світу.
- Промоутер Боб Арум прокоментував ситуацію з можливим реваншем.
- Тренер і батько Лопеса заявив, що Ломаченко не отримає реваншу.
- Сам Ломаченко заявив, що Лопес і його батько бояться проводити реванш з ним.
- Олександр Усик висловив свою думку про те, чи відбудеться реванш Ломаченка і Лопеса.
- Менеджер Ломаченко Егіс Клімас вважає, що реванш більше потрібен Лопесу, ніж українцю.
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