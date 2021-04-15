Олександр Гвоздик заявив, що прямо зараз не розглядає варіант з поверненням.

Екс-чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик прокоментував своє можливе повернення на ринг.

Днями Гвоздик натякнув на повернення, написавши після бою між Джо Смітом і Максимом Власовим: "Хтось обіцяв мені бій проти переможця. Подивимося".

В інтерв'ю "Luckypunchnet - ще більше боксу!" Гвоздик заявив, що це був стьоб:

"Цей пост більше жартівливий стьоб. Я прекрасно знаю, як працює цей спорт, і як працює цей бізнес. Я знаю, які на сьогоднішній день реалії в моїй вазі, і, зокрема, для мене. Я прекрасно розумів, що мені ніхто зараз бій зі Смітом не зробить. Тому я постібався над тими, хто це говорив. Прекрасно розумію, що нічого подібного не станеться. Я не шукаю цей бій, але я ж завжди відкритий до переговорів".

Гвоздик також назвав умови, за яких готовий повернутися:

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"На сьогоднішній день умови для мого повернення такі, що мені ніхто ніколи в житті не дасть навіть третю частину від цих умов. Так що я не бачу сенсу про це говорити. Якщо глядачеві потрібна якась сенсація - це має бути гідна фінансова винагорода, якої на сьогодні бути не може, враховуючи ситуацію, в якій я перебуваю".

"Я був би більш активний в соцмережах, щоб не забули, хто я такий. А з моїм підходом, мої активи, як боксера з кожним днем знецінюються", - пояснив Гвоздик, зазначивши, що він підтримує форму, але робить це для себе.

При цьому, відповідаючи на питання про те, чи розглядає він все-таки варіант з поверненням, Гвоздик зазначив:

"Давайте я залишу інтригу. Я його не розглядаю, але "ніколи не говори ніколи".

Також українець підкреслив, що не особливо сумує за "важкою роботою, коли ти не їси, голодний, виснажений, змучений" під час підготовки до боїв.

Олександр Гвоздик: кар'єра

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. А на професійному рингу він провів 18 поєдинків (17 перемог і 1 поразка). Він володів чемпіонським поясом WBC в напівважкій вазі, який відібрав у Адоніса Стівенсона.

Свій останній поєдинок Гвоздик провів у жовтні 2019 року, програвши росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC і IBF в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Влітку 2020 року 33-річний українець вирішив завершити кар'єру, а потім пояснив своє рішення.

При цьому Гвоздик не став виключати повернення в бокс.

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Автор: Антон Дудар