Олександр Усик емоційно розповів, яка погода йому подобається взимку.

Боксер Олександр Усик розповів про те, яка зима йому подобається в Україні.

Відео опубліковано в акаунті lomus_official.

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"Найкоротше інтерв'ю у світі", - йдеться у підписі до відео.

"Саша, а тобі яка зима в Україні більше подобається - зелена чи біла?",- запитав у Усика його друг, коментатор Володимир Кобельков.

Усик відповів на запитання українською.

"Мені подобається ось така біла, смачна, неймовірно гарна зима, як зараз", - сказав боксер, стоячи під падаючим снігом.

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Автор: Антон Дудар