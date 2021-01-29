Олександр Усик / фото REUTERS
Боксер Олександр Усик розповів про те, яка зима йому подобається в Україні.
Відео опубліковано в акаунті lomus_official.
Читайте такожУсик виразно розповів вірш українського поета (відео)
"Найкоротше інтерв'ю у світі", - йдеться у підписі до відео.
"Саша, а тобі яка зима в Україні більше подобається - зелена чи біла?",- запитав у Усика його друг, коментатор Володимир Кобельков.
Усик відповів на запитання українською.
"Мені подобається ось така біла, смачна, неймовірно гарна зима, як зараз", - сказав боксер, стоячи під падаючим снігом.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Усик занурився в ополонку на Водохреща (відео)
- Бей кувалдою: Усик провів незвичайне тренування (відео)
- "Стільки ударів він ще не пропускав": Усик відхльостав Ломаченка віниками в сауні (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram