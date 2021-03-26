В битві молодості та досвіду верх одержав останній фактор.

50-річний колишній кікбоксер Шон Бардо перекваліфікувався у класичний бокс та провів свій другий бій на профі-рингу.

Протистояв досвідченому боксеру 23-річний таїландець Дом Борк, який лише дебютував у цей вечір в профі-боксі. В другому раунді Бардо провів швидкий спурт та зненацька заскочив суперника. Борк був взагалі не готовий до такого натиску та впав. Рефері припинив бій достроково.

Зауважимо, що це вже друга перемога для британця на професійному ринзі.

50yr old light heavyweight Sean Bardoe aka Saw Tin Boke [from Kent🇬🇧now residing in Pattaya🇹🇭] (2-0, 1 KO) with the TKO-2 of debutant Dom Bork (0-1) Saturday in Pattaya, Thailand pic.twitter.com/aaPXTYfoZM — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) March 22, 2021

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Автор: Будрін Артем