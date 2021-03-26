Шон Бардо / фото facebook.sean.sawtinboke

50-річний колишній кікбоксер Шон Бардо перекваліфікувався у класичний бокс та провів свій другий бій на профі-рингу.

Протистояв досвідченому боксеру 23-річний таїландець Дом Борк, який лише дебютував у цей вечір в профі-боксі. В другому раунді Бардо провів швидкий спурт та зненацька заскочив суперника. Борк був взагалі не готовий до такого натиску та впав. Рефері припинив бій достроково.

Зауважимо, що це вже друга перемога для британця на професійному ринзі.

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Автор: Будрін Артем