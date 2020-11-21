Зірковий боксер вирішив записати звернення з цього приводу.

Британський чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі був засмучений подорожчанням пакетів у супермаркеті.

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Боксер був настільки обурений ситуацією, що записав звернення, яке опублікував у Twitter.

"Шокуючі новини. Я дістався до каси, де дізнався, що тепер звичайний поліетиленовий пакет, в який можна скласти продукти, коштує 50 пенсів. Раніше ціна таких сумок становила 5 пенсів, але тепер вона зросла до 50. Ось це справжня свобода. Ніколи не чув нічого подібного", - сказав Ф'юрі.

Варто зазначити, що 50 пенсів - це майже 19 гривень.

Тайсон Ф'юрі: останні новини

Ф'юрі повинен був вийти на ринг в США 19 грудня проти Деонтея Вайлдера - боксери планували провести третій бій, але через матчі НФЛ організувати подію не вдалося.

Тайсон Ф'юрі провів на профі-рингу 31 бій, здобувши 30 перемог при одному нічийному результаті.

Наступного року Ф'юрі має намір провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти британця Ентоні Джошуа, який володіє поясами IBF, WBO, WBA та IBO. Цим планам хоче завадити українець Олександр Усик.

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Переклад: Данило Слесь