Британський супертяж Дерек Чісора після своєї поразки від Олександра Усика оцінив перспективи українця в протистоянні з головними зірками дивізіону - Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.
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Чісору цитує fightnews.info.
"Джошуа і Ф'юрі Усику не по зубах. "Ей Джей" його з'їсть і Тайсон теж. У нього немає мощі. Усик багато бігає. Як він підбереться до двометрового хлопця з хорошими боксерськими навичками? Він не зможе. Вони його з'їдять.
Його боксерський стиль не створений для суперважкої ваги. Тому більшість крузерів не можуть перейти сюди. Усику буде важко", - сказав британець.
Боксер зазначив, що Усик не володіє сильним ударом, щоб протистояти топ-суперникам:
"Його силові удари були неточними, оскільки я від них ухилявся. Здається, він зачепив мене одним хорошим силовим ударом в сьомому раунді, але я продовжував ухилятися. Якщо чесно, в Усика немає ніякої потужності".
Усик-Чісора: підсумки бою
- Усик переміг Чісору на "Вемблі" в Лондоні одноголосним рішенням суддів - 117-112, 115-113, 115-113.
- Усик офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На цей час цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Усик після перемоги над Чісорою звернувся до Джошуа.
- Для Усика це був другий бій у суперважкій вазі та 18-й на профі-рингу. У всіх попередніх боях українець також перемагав.
- Один з експертів висловив аналогічну думку про те, що Усик поки не готовий до бою з Джошуа.
- Соцмережі порівняли бій Усика проти Чісори з протистоянням матадора і бика.
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