Британський боксер вважає, що Усик перейшов у дивізіон, де у нього не буде перспективи.

Британський супертяж Дерек Чісора після своєї поразки від Олександра Усика оцінив перспективи українця в протистоянні з головними зірками дивізіону - Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Читайте також"Бігав, а не боксував": колишній тренер Усика розкритикував українця за бій з Чісорою

Чісору цитує fightnews.info.

"Джошуа і Ф'юрі Усику не по зубах. "Ей Джей" його з'їсть і Тайсон теж. У нього немає мощі. Усик багато бігає. Як він підбереться до двометрового хлопця з хорошими боксерськими навичками? Він не зможе. Вони його з'їдять.

Його боксерський стиль не створений для суперважкої ваги. Тому більшість крузерів не можуть перейти сюди. Усику буде важко", - сказав британець.

Боксер зазначив, що Усик не володіє сильним ударом, щоб протистояти топ-суперникам:

"Його силові удари були неточними, оскільки я від них ухилявся. Здається, він зачепив мене одним хорошим силовим ударом в сьомому раунді, але я продовжував ухилятися. Якщо чесно, в Усика немає ніякої потужності".

Усик-Чісора: підсумки бою

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь