Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі прокоментував перспективи Олександра Усика після перемоги українця над Дереком Чісорою.
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Ф'юрі цитує talkSPORT.
"Чи бачили ми кращу версію Олександра Усика? Я не впевнений. Чи бачили ми кращого Олександра Усика в суперважкій вазі? Я не знаю. Але по бою з Чісорою можу сказати, що жоден з 15 найкращих супертяжів, на жаль, не буде потіти від дій Олександра Усика.
Ніхто з нас не тремтить. Всі запитують: "Це і було те, через що піднявся такий галас?". Чесно кажучи, думаю, що бій Усика з великим суперважковаговиком, у якого є удар, буде нагадувати ягняти на бійні", - сказав Ф'юрі.
Британський боксер вважає, що не варто нехтувати ваговими категоріями:
"Всі важковаговики мріють перейти в суперважкий дивізіон, щоб заробити більше грошей. Всі вони хочуть відірвати шматок пирога, але вагові категорії створені не просто так. Я високо ціную майстерність Усика в рамках важкого дивізіону. Але на тлі супертяжів він мене не вразив".
Усик - Чісора: підсумки бою
- Усик переміг Чісору на "Вемблі" в Лондоні одноголосним рішенням суддів - 117-112, 115-113, 115-113.
- Усик офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Усик після перемоги над Чісорою звернувся до Джошуа.
- Для Усика це був другий бій у суперважкій вазі і 18-й на профі-рингу. У всіх попередніх боях українець також перемагав.
- Один з експертів висловив думку про те, що Усик поки не готовий до бою з Джошуа.
- Мережі порівняли бій Усика проти Чісори з протистоянням матадора і бика.
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