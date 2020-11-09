"Циганський король" оцінив виступ українця в бою з Дереком Чісорою.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі прокоментував перспективи Олександра Усика після перемоги українця над Дереком Чісорою.

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Ф'юрі цитує talkSPORT.

"Чи бачили ми кращу версію Олександра Усика? Я не впевнений. Чи бачили ми кращого Олександра Усика в суперважкій вазі? Я не знаю. Але по бою з Чісорою можу сказати, що жоден з 15 найкращих супертяжів, на жаль, не буде потіти від дій Олександра Усика.

Ніхто з нас не тремтить. Всі запитують: "Це і було те, через що піднявся такий галас?". Чесно кажучи, думаю, що бій Усика з великим суперважковаговиком, у якого є удар, буде нагадувати ягняти на бійні", - сказав Ф'юрі.

Британський боксер вважає, що не варто нехтувати ваговими категоріями:

"Всі важковаговики мріють перейти в суперважкий дивізіон, щоб заробити більше грошей. Всі вони хочуть відірвати шматок пирога, але вагові категорії створені не просто так. Я високо ціную майстерність Усика в рамках важкого дивізіону. Але на тлі супертяжів він мене не вразив".

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Переклад: Данило Слесь