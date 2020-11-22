Олександру Усику довелося відмовитися від частини гонорару, щоб бій відбувся.

Український боксер Олександр Усик розповів про те, що йому довелося піти на серйозні поступки, щоб бій проти Дерека Чісори відбувся.

В інтерв'ю своєму офіційному YouTube-каналу Усик підтвердив, що і він, і Чісора відмовилися від частини гонорарів.

"Я не знаю, на скільки Дерек поступився. Я ж з ним не спілкувався. Але я пішов на поступки. Десь на півтора, можливо, два мільйони умовних одиниць", - сказав Усик.

"Як почувається людина, яка відмовилася від двох мільйонів? Голодною. Але ситуація була така, що я рік не боксував, вісім місяців тренувався, три рази починав табір...", - також зазначив боксер.

За словами Усика, він отримує гарантовану суму за бій - вона не залежить від перемоги або поразки: "Може бути, навіть більше - від платних трансляцій, реклами".

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Усик також розповів про те, який відсоток від загальної суми після бою залишається боксеру:

"Половина. Може, трохи менше. Добре, 40%. Іноді буває, що від тієї половини ще можна поділити на два. Все залежить від того, де ти боксуєш, який відсоток податків платиш. Бувають трохи більше або менше витрати на промоутерів, менеджерів, тренерів".

За словами Усика, один тренувальний табір обходиться йому більш ніж в 50 тисяч доларів:

"Більше 50 тисяч умовних одиниць. Де б я не готувався. Найбільш витратна частина - хороші спаринг-партнери, які не хочуть їхати до мене, знаючи, що у нас спаринги по 15 раундів по чотири хвилини з 30-секундною перервою, або навіть по 20 раундів".

За інформацією Sky Sports, Усик заробив за цей бій 1,5 мільйона фунтів, а Чісора - 4 мільйони.

Усик - Чісора: підсумки бою

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Автор: Антон Дудар