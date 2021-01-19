Олександр Усик / фото УНІАН
Український боксер Олександр Усик поділився відео, на якому він занурюється в ополонку на Водохреще.
Допис він виставив в Instagram.
Боксер вшанував щорічну традицію і занурився в крижану воду.
"З Водохрещем Браття, та Сестри", - написав Усик під відео.
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