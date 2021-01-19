Олександр Усик не боїться крижаної води.

Український боксер Олександр Усик поділився відео, на якому він занурюється в ополонку на Водохреще.

Допис він виставив в Instagram.

Боксер вшанував щорічну традицію і занурився в крижану воду.

"З Водохрещем Браття, та Сестри", - написав Усик під відео.

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Автор: Будрін Артем