Боксер заявив, що він не хоче чекати поки "Джошуа й Ф'юрі розберуться між собою".

Непереможний суперважковаговик Олександр Усик розповів чим буде займатися поки чекатиме можливості провести бій з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє XSPORT.

"Мені нещодавно Дейна Вайт написав повідомлення, чи не хочу я спробувати себе в UFC. На що я відповів: "Надішліть мені, будь ласка, sms, я готовий". Так що у мене є багато варіантів, чим зайнятися в майбутньому", - зізнався Усик.

"Я займаюся музикою, танцюю, став початківцем кроссфітером, виховую дітей. Півтора року я не буду чекати поки Джошуа і Ф'юрі розберуться між собою. Я знайду з ким побоксувати", - здивував 34-річний українець.

Олександр Усик: кар'єра в суперважкій вазі

Усик перейшов у суперважку вагу в 2019 році після того, як став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

У першому бою в супертяжах українець здобув дострокову перемогу над Чаззом Візерспуном. У жовтні 2020-го Усик рішенням суддів виграв у Дерека Чісори.

Українець став обов'язковим претендентом на бій за пояс WBO, проте Всесвітня боксерська організація дозволила чемпіону Ентоні Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист титулу заради бою з Тайсоном Ф'юрі.

Очікується, що Усик проведе бій проти британця Джо Джойса за титул "тимчасового" чемпіона WBO, але з організацією цього бою поки є заковика.

Також Усик очолив рейтинг WBA в суперважкій вазі.

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Автор: Будрін Артем