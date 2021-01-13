Український боксер опублікував пост в Instagram.

Екс-чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко анонсував своє повернення на ринг в 2021 році.

Відповідний пост він опублікував у Instagram.

"Я за себе постою, не залишаю місця для сумнівів. 2021 рік, я не можу дочекатися", - написав Ломаченко.

"Війна наближається. Найкращий боксер в історії незалежно від вагової категорії повертається", "Будь ласка, ми не хочемо бачити твої виправдання, хочемо бачити камбек з майстеркласом", "Вперед, Лома", "Ти все ще кращий. Повертайся і кермуй легкою вагою", "Не можу дочекатися твого повернення", - коментують підписники.

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Перспективи Василя Ломаченка: головне

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Автор: Антон Дудар