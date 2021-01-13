Екс-чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко анонсував своє повернення на ринг в 2021 році.
Відповідний пост він опублікував у Instagram.
"Я за себе постою, не залишаю місця для сумнівів. 2021 рік, я не можу дочекатися", - написав Ломаченко.
"Війна наближається. Найкращий боксер в історії незалежно від вагової категорії повертається", "Будь ласка, ми не хочемо бачити твої виправдання, хочемо бачити камбек з майстеркласом", "Вперед, Лома", "Ти все ще кращий. Повертайся і кермуй легкою вагою", "Не можу дочекатися твого повернення", - коментують підписники.
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Перспективи Василя Ломаченка: головне
- У ніч з 17 на 18 жовтня за Києвом Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, втративши всі свої пояси.
- Українець після бою вибачився за свою поразку від Лопеса і зазначив, що готовий провести реванш. Потім він запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.
- Теофімо Лопес відразу заявив, що ні про який реванш не може бути мови. Потім його батько також підкреслив, що вони не збираються давати Ломаченку реванш.
- Також стало відомо, що Ломаченко не планує змінювати вагову категорію.
- Повернутися на ринг українець може в квітні або травні.
Олександр Усик висловив свою думку щодо можливого реваншу між Ломаченком і Лопесом.
Український дієтолог Олександр Фока спрогнозував невтішний кінець кар'єри Ломаченко.
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