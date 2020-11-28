Віктор Вихрист вперше не зміг нокаутувати свого суперника.

Перспективний український боксер Віктор Вихрист, який виступає в суперважкій вазі, провів свій п'ятий бій на професійному рівні.

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Українець взяв участь у вечорі боксу у французькому Нанті, а його суперником був поляк Каміл Соколовскі (10-20-2, 4 КО).

Поєдинок складався з шести раундів. Вже в третьому Вихрист зміг відправити поляка на канвас, але до нокауту справа не дійшла.

За підсумками бою українець переміг одноголосним рішенням суддів - 60-53, 60-53, 60-53.

Відео бою опублікував телеканал XSport.

Віктор Вихрист у профі: головне

У січні Вихрист вирішив відмовитися від шансів поїхати на Олімпіаду-2020 у складі збірної України та перейшов у професіонали.

Тепер серія Вихриста складається з п'яти перемог. При цьому вперше українець не зміг розібратися зі своїм суперником достроково.

Вихрист виступає на професійному рингу під псевдонімом "Фауст".

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Автор: Данило Слесь