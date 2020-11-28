Перспективний український боксер Віктор Вихрист, який виступає в суперважкій вазі, провів свій п'ятий бій на професійному рівні.
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Українець взяв участь у вечорі боксу у французькому Нанті, а його суперником був поляк Каміл Соколовскі (10-20-2, 4 КО).
Поєдинок складався з шести раундів. Вже в третьому Вихрист зміг відправити поляка на канвас, але до нокауту справа не дійшла.
За підсумками бою українець переміг одноголосним рішенням суддів - 60-53, 60-53, 60-53.
Відео бою опублікував телеканал XSport.
Віктор Вихрист у профі: головне
- У січні Вихрист вирішив відмовитися від шансів поїхати на Олімпіаду-2020 у складі збірної України та перейшов у професіонали.
- Тепер серія Вихриста складається з п'яти перемог. При цьому вперше українець не зміг розібратися зі своїм суперником достроково.
- Вихрист виступає на професійному рингу під псевдонімом "Фауст".
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