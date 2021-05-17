Володимир Кличко / фото УНІАН
Легенда світового спорту Володимир Кличко визнаний найкращим боксером суперважкої ваги за всю історію.
Такий рейтинг оприлюднив авторитетний боксерський портал BoxRec.
Брат Володимира Віталій Кличко розташувався на дев'ятій позиції, а Олександр Усик потрапив на 24-е місце.
Першу десятку сформували: Роккі Марчіано, Сонні Лістон, Леннокс Льюїс, Ріддік Боуї, Тайсон Ф'юрі, Віталій Кличко і Майк Тайсон.
А це рейтинг найкращих P4P (незалежно від категорії) за всю історію світового боксу від BoxRec.
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Володимир Кличко: подробиці кар'єри
- На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.
- На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.
- За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).
- Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.
- У своєму останньому поєдинку у квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.
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