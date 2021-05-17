Віталій Кличко посів дев'яту сходинку.

Легенда світового спорту Володимир Кличко визнаний найкращим боксером суперважкої ваги за всю історію.

Такий рейтинг оприлюднив авторитетний боксерський портал BoxRec.

Брат Володимира Віталій Кличко розташувався на дев'ятій позиції, а Олександр Усик потрапив на 24-е місце.

Першу десятку сформували: Роккі Марчіано, Сонні Лістон, Леннокс Льюїс, Ріддік Боуї, Тайсон Ф'юрі, Віталій Кличко і Майк Тайсон.

А це рейтинг найкращих P4P (незалежно від категорії) за всю історію світового боксу від BoxRec.

Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.

У своєму останньому поєдинку у квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.

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Автор: Артем Будрін