У першій десятці опинилися відразу троє українців.

Брати Віталій і Володимир Кличко, а також Олександр Усик увійшли до топ-10 найкращих європейських боксерів суперважкої ваги всіх часів.

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Рейтинг представлено на порталі боксерської статистики BoxRec.

Володимир Кличко посів перше місце в списку, а його брат Віталій розташувався на четвертій сходинці та пропустив вперед британців Леннокса Льюїса і Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик, який провів у супертяжах всього два бої, вже займає десяте місце.

Топ-10 найкращих європейських боксерів суперважкої ваги в історії:

1. Володимир Кличко (Україна)

2. Леннокс Льюїс (Великобританія)

3. Тайсон Ф'юрі (Великобританія)

4. Віталій Кличко (Україна)

5. Інгемар Йоханссон (Швеція)

6. Олександр Повєткін (Росія)

7. Ентоні Джошуа (Великобританія)

8. Микола Валуєв (Росія)

9. Макс Шмелінг (Німеччина)

10. Олександр Усик (Україна)

Українці в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у дебютному бою минулого року достроково переміг Чазза Візерспуна, а 31 жовтня рішенням суддів здолав Дерека Чісору.

Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA. Боксер завершив кар'єру у 2017-му році, здобувши 64 перемоги при 5 поразках.

Віталій Кличко завершив кар'єру у 2012-му році, а зараз є мером Києва. Він отримав 45 перемог при 2 поразках і володів титулами WBC і WBO.

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Автор: Данило Слесь