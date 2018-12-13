Ворскла крупно програла португальському Спортингу в останньому матчі Ліги Європи

Гостьова гра завершилася з рахунком 3:0.

В Лісабоні на стадіоні Жозе Алваладе завершився матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому місцевий Спортинг приймав українську Ворсклу з Полтави.

Гра завершилася з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі поля активно розпочали матч і забили три голи вже в першому таймі.

Вже на 17-й хвилині свою велику перевагу португальці втілили в гол. Затяжна атака Спортинга завершилася тим, що м'яч після серії рикошетів і ударів влучив у голову Монтеро і від неї потрапив у ворота - 1:0.

За 18 хвилин, на 35-й, у швидкій контратаці Спортинга брали участь чотири футболіста, в той час як в обороні полтавчан було всього два гравця. Бруну Фернандеш прострілив уздовж воріт і Мігел Луїш спокійно закотив м'яч у ворота.

Нарешті, на 44-й хвилині трапився дуже схожий гол з тим, що був забитий дев'ять хвилин тому. Знову простріл справа від Бруну Фернандеша і на цей раз Монтеро в дотик відправив м'яч у сітку воріт. Щолравда, автогол записали на Ардіна Далку - 3:0.

Після перерви господарі поля спокійно контролювали м'яч і без проблем довели матч до логічної перемоги.

Таким чином, Ворскла набрала 3 очки на груповому етапі Ліги Європи і завершила рік з 1 перемогою при 5 поразках - 3 очки.