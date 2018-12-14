Динамо і Шахтар дізналися імена потенційних суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи

У Шахтаря потенційний опоненти будуть набагато серйознішими.

У четвер пізно ввечері завершився груповий турнір Ліги Європи та визначилися всі потенційні суперники українських клубів у першому раунді плей-офф Ліги Європи.

Список опонентів Шахтаря виглядає набагато небезпечніше, ніж у Динамо, повідомляє SportArena.

Можливі суперники Динамо: БАТЕ (Білорусь), Селтік (Шотландія), Брюгге (Бельгія), "Фенербахче" (Туреччина), Галатасарай (Туреччина), Лаціо (Італія), Мальме (Швеція), Олімпіакос (Греція), "Рапід" (Австрія), Спортінг (Португалія), Славія (Чехія), Вікторія (Чехія), Цюріх (Швейцарія)

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Можливі суперники Шахтаря: Арсенал (Англія), "Байєр" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), Челсі (Англія), Динамо Загреб (Хорватія), Айнтрахт "(Німеччина), Генк (Бельгія), Інтер (Італія), Наполі (Італія), "Бетіс" (Іспанія), Зальцбург (Австрія), Севілья (Іспанія), Валенсія (Іспанія), Вільярреал (Іспанія)

За правилами жеребкування, команди з однієї асоціації або групи ЛЄ не можуть зустрітися один проти одного на цій стадії. Також УЄФА повинен розвести команди з України та Росії у плей-офф, хоча це обмеження буде проголошено лише під час жеребкування. Тому Шахтарю не випаде Зеніт, а Динамо — Ренн і Краснодар.

Як повідомляв УНІАН, жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 17 грудня в Ньоні. Відомо, що сіяні команди будуть грати матч у відповідь вдома.

Матчі 1/16 фіналу ЛЄ відбудуться 14 і 21 лютого відповідно.

Фінал Ліги Європи сезону-2018/19 прийме Олімпійський стадіон в Баку.