Шахтар не буде сіяним клубом при жеребкуванні Ліги Європи

Гірники не потрапили у четвірку кращих серед команд, які зайняли 3-і місця в групах Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар не потрапив у четвірку сіяних команд з восьми учасників групового етапу Ліги чемпіонів, які зайняли 3-і місця у своїх групах і перейшли у другій за значимістю єврокубок.

Статус сіяних отримали португальська "Бенфіка", італійські "Інтер" (Мілан) і Наполі (Неаполь) та іспанська Валенсія, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Разом з донеччанами, сіяться в Лізі Європи також не будуть бельгійський Брюгге, турецький Галатасарай (Стамбул) і чеська Вікторія (Пльзень).

Таким чином, можливими суперниками "Шахтаря" в 1/16 фіналу другого за значимістю єврокубка стали зазначені вище чотири сіяні команди з Ліги чемпіонів, а також переможці груп Ліги Європи - англійські Арсенал, Челсі (обидві - Лондон), німецький Айнтрахт (Франкфурт), австрійський Ред Булл (Зальцбург) і хорватське Динамо (Загреб). Ще сім потенційних суперників визначаться сьогодні ввечері, за підсумками матчів 6-го заключного туру групового етапу ЛЄ.

Переможці двох інших груп Ліги Європи київське Динамо і російський Зеніт (Санкт-Петербург), не можуть бути суперниками донеччан, так як УЄФА розводить на стадії 1/16 фіналу ЛЄ клуби з однієї національної асоціації, а також постійно розводить при жеребкуваннях клуби та національні збірні України і Росії.