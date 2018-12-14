У Франції скасовано половину всіх матчів туру національного чемпіонату з футболу

У країні тривають масштабні акції протесту "жовтих жилетів".

П'ять матчів 18-го туру чемпіонату Франції з футболу в елітному дивізіоні Ліга 1 були перенесені на невизначений термін.

Через майбутню нову хвилю протестів «жовтих жилетыв» свої матчі не проведуть вчасно Діжон і ПСЖ, Ам'єн і Анже, Нант і Монпельє, Генгам і Ренн, а також Марсель і Бордо, повідомляє SportArena з посиланням на офіційний сайт змагань.

П'ятничний матч Ніцци і Сент-Еттьена, який спочатку фігурував у списку скасованих матчів, був перенесений на неділю, 16 грудня.

Більша частина зустрічей минулого туру також не відбулася через тривалі протести «жовтих жилетах», які виступають проти політики президента країни Еммануеля Макрона.

Протести супроводжуються погромами і сутичками з поліцією, через що правоохоронці не можуть гарантувати безпеку на стадіонах Франції.