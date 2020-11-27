Автори голів у матчі з АЕКом поділилися враженнями після перемоги.

Гравці "Зорі" Владислав Кабаєв та Артем Громов прокоментували перемогу над АЕКом у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

Своїми враженнями гравці, які відзначилися забитими голами, поділилися в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Кабаєв підкреслив, що команда відповіла тим, хто в неї не вірив:

"Ми вміємо грати у футбол, просто трохи важко було психологічно. Зібралися і перемогли. Скільки писали, що у нас криза, не вірили в нас. Ми це все читаємо і бачимо. Може, і жорстко, але хотілося позакривати всім роти. Результатом ми показали, що "Зоря" є "Зоря". Ми не будемо нікому поступатися, на "Минай" і "Лестер" будемо так само налаштовуватися, виходити з такими ж емоціями і битися до кінця".

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"Переоцінити цю перемогу важко. Давно не було перемог ні в УПЛ, ні в ЛЄ. Ми в Грецію приїхали не на прогулянку, хоча ніхто не вірив, що "Зоря" зможе обіграти АЕК. Це в наших силах, ми це і показали. Терпіли як мужики і реалізували моменти. Це все позитивні емоції, які допоможуть нам надалі", - додав він.

Громов також зазначив, що команді вдалося відповісти на критику:

"Як сказав наш тренер, на всю критику ми можемо відповісти тільки на поле. Щасливий, що у нас це вийшло".

АЕК - Зоря: підсумки матчу

"Зоря" розгромила АЕК з рахунком 3:0, здобувши першу перемогу в Лізі Європи і набравши перші очки. Раніше луганчани програли три матчі з трьох.

"Зоря" взяла реванш у АЕКа за поразку в першому колі (1:4).

Після чотирьох турів "Зоря" набрала 3 очки і поки залишається на четвертому місці в своїй групі, але зберігає теоретичні шанси на вихід в плей-офф. У АЕКа також 3 очки, у "Браги" - 7 очок, у "Лестера" - 10.

Для луганчан ця перемога стала найбільшою в історії клубу на груповому етапі Ліги Європи. Раніше з рахунком 3:0 двічі вдавалося перемогти тільки в кваліфікації.

"Зоря" перервала серію українських клубів без перемог на євроарені - перемогти в Лізі чемпіонів і Лізі Європи не вдавалося з 1-го туру, коли "Шахтар" виграв у "Реала".

Тренер команди Віктор Скрипник прокоментував перемогу "Зорі".

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Автор: Антон Дудар