Правило може отримати більш гнучку трактування.

Президент УЄФА Александер Чеферін написав звернення до ФІФА з пропозицією внести поправки в правило гри рукою.

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Про це повідомляє Associated Press.

Чеферін вважає, що арбітри повинні знову отримати можливість приймати рішення по кожній окремій ситуації на свій розсуд, а гра рукою може бути не навмисною.

"Спроба чітко фіксувати випадки, коли гра рукою є порушенням, призвела до численних несправедливих рішень, які стали розчаруванням для всієї футбольної спільноти. Дух гри треба зберегти.

Досить часто відбувається так, що м'яч випадково потрапляє в руку гравця. Такі ситуації неминучі та вони не повинні каратися, щоб уникнути зайвих зупинок у грі та не дозволити подібним епізодам впливати на результат поєдинку.

Руки - це частини тіла, які знаходяться в динаміці, дозволяючи гравцеві балансувати та запобігати травм. Існує безліч свідчень того, що зараз захисники змушені приймати неприродне положення, щоб уникнути випадкової гри рукою. Бувають також ситуації, коли природний рух рукою карався пенальті. Це поганий сценарій", - сказав Чеферін.

Найближчим часом президент ФІФА Джанні Інфантіно розгляне звернення УЄФА. Правило може бути змінено вже на наступних зборах Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) на початку 2021 року.

Після чергових змін в правилах торік, гра рукою карається, якщо футболіст за допомогою цієї дії забив гол або створив гольовий момент, навіть роблячи це ненавмисно.

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Переклад: Данило Слесь