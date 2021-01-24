Одіозний екс-півзахисник "Динамо" наробив галасу в мережі.

Екс-футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв записав кліп, де він читає реп.

Це він оприлюднив на своєму Ютуб-каналі "Кент".

За словами Алієва, він завжди любив музику і хотів спробувати себе в ній. В кліпі також знялися відомі блогери: КраСава та Kyivstoner. Звісно не обійшлося без друзяки Алієва - Артем Мілевський теж взяв участь в зйомках.

Текст пісні зухвалий. Алієв нагадав про свій удар потужний словами: "Коли в'#бав я з центра поля - ох#їв Пеле".

А також згадав Ігора Суркіса. "Дядя Ігор, поверніть мої бабки".

Олександр на цьому не зупинився:

"Я цар життя у футболі, а твоя гра - балет, натянув твою малу як арбалет".

В тексті також згадали Зінченка та Селезньова. А приспів всіх приголомшив:

"Футбол в моїй крові щоденно три проміле, відпочиваємо з проститутками у Янника на віллі".

В коментарях люди написали: "Це не просто пісня - це автобіографія!", "Найкраща пісня 2021", "Ти зробив мій день", "Це цирк", "Чекаємо концерт на Олімпійському", "Пора задуматися про альбом".

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Автор: Будрін Артем