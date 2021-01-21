"Реал" вилетів з турніру, програвши команді з третього дивізіону.

Український голкіпер Андрій Лунін вперше зіграв за мадридський "Реал" в офіційному матчі.

Лунін дебютував за "вершкових" у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Алькояно", який представляє третій за силою іспанський дивізіон.

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Поєдинок завершився ганебним вильотом "Реала" з турніру, а Лунін пропустив два голи.

"Вершкові" відкрили рахунок, але суперник зумів перевести гру в овертайм, забивши після стандарту. На 115-й хвилині додаткового часу контратака "Алькояно" завершилася другим голом. Причому переможний м'яч господарі забили, граючи в меншості протягом п'яти хвилин.

Лунін не найкращим чином зіграв у цьому епізоді - воротар пішов на перехоплення, але не встиг до м'яча.

Також в кінцівці зустрічі Лунін отримав жовту картку. В активі в українця один сейв.

Пропущені голи Луніна

"Алькояно" - "Реал" - 2:1

Голи: Мілітао, 45 - Сольбес, 80, Касанова, 115

"Алькояно": Хосе, Санчес (Хулі, 60), Ферріс, Гонсалес, Карбонель (Мольто, 60), Рубіо (Лопес, 72), Ескалапес, Касанова, Анхель (Діакіте, 78), Ель-Гезуані (Антон, 105), Хона (Сольбес, 60)

"Реал": Лунін, Марcело, Мілітао, Чуст, Одріосола (Азар, 97), Каземіро, Вальверде, Васкес, Іско (Кроос, 97), Вінісіус (Асенсіо, 91), Маріано (Бензема, 67)

Вилучення: Лопес, 110

Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"

Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, проте виступав в орендах за "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо".

На початку вересня 2020 року "Реал" офіційно повідомив, що Лунін почне новий сезон у складі "вершкових".

21-річний українець став резервістом Тібо Куртуа, але раніше не отримував від тренерського штабу шансів проявити себе.

До цього Лунін грав за "Реал" тільки на International Champions Cup-2018, а також у контрольній грі перед сезоном 2020-2021.

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Автор: Антон Дудар