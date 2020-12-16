Голкіпер відбив удар з пенальті / фрагмент з відео
Воротар академії "Расінга" Альваро Хіменес придумав незвичайний спосіб для того, щоб відбивати удари з пенальті в матчах чемпіонату Іспанії серед гравців до 18 років.
Голкіпер стає на коліна на лінії воріт, розводить руки в сторони і чекає розбігу суперника. Схоплюється на ноги Хіменес тільки в момент, коли пенальтист розбігається, чим збиває його з пантелику.
Варто відзначити, що в цьому сезоні завдяки цьому способу Хіменес відбив вже три пенальті з чотирьох в семи матчах.
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