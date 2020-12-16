Альваро Хіменес придумав оригінальний спосіб відбивати пенальті.

Воротар академії "Расінга" Альваро Хіменес придумав незвичайний спосіб для того, щоб відбивати удари з пенальті в матчах чемпіонату Іспанії серед гравців до 18 років.

Голкіпер стає на коліна на лінії воріт, розводить руки в сторони і чекає розбігу суперника. Схоплюється на ноги Хіменес тільки в момент, коли пенальтист розбігається, чим збиває його з пантелику.

Варто відзначити, що в цьому сезоні завдяки цьому способу Хіменес відбив вже три пенальті з чотирьох в семи матчах.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар