Андрій Ярмоленко віддав першу гольову передачу в сезоні в АПЛ.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відзначився результативною дією за "Вест Хем" у матчі 18-го туру чемпіонату Англії проти "Вест Бромвіча".

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Ярмоленко вийшов на заміну на 62-й хвилині матчу за рахунку 1:1, а вже через чотири хвилини віддав гольову передачу.

Українець виграв верхову боротьбу і зробив пас головою на Майкла Антоніо, після якого форвард відправив м'яч у сітку.

У підсумку цей м'яч виявився переможним. "Вест Хем" виграв з рахунком 2:1.

Для Ярмоленка цей асист став першою результативною дією в поточному сезоні в рамках АПЛ.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

У поточному сезоні на рахунку українця 15 матчів, 2 голи і 3 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

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Автор: Антон Дудар