Український футболіст в матчі проти скромного "Стокпорта" був замінений в середині другого тайму.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко не вразив своєю грою за "Вест Хем" у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти представника п'ятого за силою англійського дивізіону "Стокпорта".

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Ярмоленко вийшов на поле в стартовому складі "Вест Хема" і відіграв 67 хвилин, після чого був замінений.

Портал WhoScored поставив українцю оцінку 6,1. Це найнижчий бал серед усіх гравців основи "Вест Хема". Нижче оцінку отримав тільки Адеміпо Одубеко, який вийшов на заміну (6,0).

"Вест Хем" у підсумку здобув мінімальну перемогу - 1:0.

Відзначимо, що матч проходив у непростих умовах - під сильним дощем і на важкому полі.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хем" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

У поточному сезоні на рахунку українця 13 матчів, 2 голи і 2 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

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Автор: Антон Дудар