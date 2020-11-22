Лукаш Градецькі відзначився безглуздим автоголом.

Курйозний автогол був забитий в матчі 8-го туру чемпіонату Німеччини між "Армінією" і "Байєром".

Героєм епізоду став воротар "Байєра" Лукаш Градецькі.

На старті другого тайму захисник леверкузенців віддав пас назад на Градецькі, голкіпер намагався вибити в дотик, проте м'яч від його ноги полетів у ворота. Примітно, що після пасу від захисника м'яч не котився в площину воріт.

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Після цього автоголу рахунок став 1:1, проте "Байєру" в підсумку вдалося вирвати перемогу в матчі - на 88-й хвилині відзначився екс-захисник київського "Динамо" Александар Драгович.

Цікаво те, що за весь матч "Армінія" не завдала жодного удару по воротах суперника, але при цьому оформила гол.

Після гри Градецькі зізнався, що не зрозумів, що сталося: "Можливо, зачепив м'яч лівою ногою, та й поле було нерівним".

Відео опублікував Sportsnet в Twitter.

This own goal by Lukas Hradecky. 😬🙈 pic.twitter.com/zn2Vt9NOrF — Sportsnet (@Sportsnet) November 21, 2020

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Автор: Антон Дудар