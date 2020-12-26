В рамках 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбулося лондонське дербі - "Арсенал" приймав "Челсі".
"Каноніри" здобули перемогу з рахунком 3:1 і перервали свою семиматчеву серію без перемог в АПЛ.
В "Арсеналу" -17 очок після п'яти турів і 14-е місце в таблиці АПЛ. У "Челсі" - 25 очок і шоста позиція.
"Арсенал" - "Челсі" - 3:1
Голи: Ляказетт, 35 (з пенальті), Джака, 44, Сака, 56 - Абрахам, 85
"Арсенал": Лено, Холдінг, Марі, Тірні, Бельєрін, Ельнені, Джака, Сака, Сміт-Роу (Віллок, 65), Ляказетт (Мустафі, 90+2), Мартінеллі (Пепе, 71)
"Челсі": Менді, Джеймс, Зума, Сілва, Чілвелл, Ковачич (Жоржиньо, 46), Канте (Хаверц, 74), Маунт, Пулішич, Абрахам, Вернер (Хадсон-Одої, 46)
Нереалізований пенальті: Жоржиньо, 90+1
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