"Каноніри" виграли в результативному лондонському дербі.

В рамках 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбулося лондонське дербі - "Арсенал" приймав "Челсі".

"Каноніри" здобули перемогу з рахунком 3:1 і перервали свою семиматчеву серію без перемог в АПЛ.

В "Арсеналу" -17 очок після п'яти турів і 14-е місце в таблиці АПЛ. У "Челсі" - 25 очок і шоста позиція.

"Арсенал" - "Челсі" - 3:1

Голи: Ляказетт, 35 (з пенальті), Джака, 44, Сака, 56 - Абрахам, 85

"Арсенал": Лено, Холдінг, Марі, Тірні, Бельєрін, Ельнені, Джака, Сака, Сміт-Роу (Віллок, 65), Ляказетт (Мустафі, 90+2), Мартінеллі (Пепе, 71)

"Челсі": Менді, Джеймс, Зума, Сілва, Чілвелл, Ковачич (Жоржиньо, 46), Канте (Хаверц, 74), Маунт, Пулішич, Абрахам, Вернер (Хадсон-Одої, 46)

Нереалізований пенальті: Жоржиньо, 90+1

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Автор: Антон Дудар