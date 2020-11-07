Команда українця здобула перемогу над одним з лідерів.

Український нападник Артем Кравець відзначився голом за "Коньяспор" у матчі 8-го туру чемпіонату Туреччини.

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Команда українця зустрічалася з "Фенербахче", який веде боротьбу за перше місце в таблиці.

Кравець вийшов на поле в стартовому складі. На 77-й хвилині форвард прийняв закид з глибини і переграв воротаря, встановивши остаточний рахунок у грі - 2:0 на користь "Коньяспора".

31-річний нападник провів за команду 6 матчів, в яких забив вже 5 голів і віддав 1 асист. У гонці бомбардирів турецького чемпіонату Кравець займає четверте місце.

Артем Кравець: головне

Кравець тільки 20 серпня повернувся в "Динамо", за яке встиг зіграти лише в одному офіційному матчі, вийшовши на заміну в грі УПЛ проти "Львова", після чого покинув клуб. Він аргументував це тим, що хоче отримувати постійну ігрову практику, щоб пробитися до збірної України.

Майже відразу Кравець підписав контракт з "Коньяспором" на два роки.

Футболіст у минулому також виступав за київський "Арсенал", німецький "Штутгарт", іспанську "Гранаду", а два з половиною роки провів у турецькому "Кайсеріспорі".

Андрій Шевченко викликав Артема Кравця на листопадові матчі збірної України.

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Автор: Данило Слесь