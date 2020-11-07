Український нападник Артем Кравець відзначився голом за "Коньяспор" у матчі 8-го туру чемпіонату Туреччини.
Читайте такожУкраїнський нападник забив четвертий гол у п'яти матчах за турецький клуб (відео)
Команда українця зустрічалася з "Фенербахче", який веде боротьбу за перше місце в таблиці.
Кравець вийшов на поле в стартовому складі. На 77-й хвилині форвард прийняв закид з глибини і переграв воротаря, встановивши остаточний рахунок у грі - 2:0 на користь "Коньяспора".
31-річний нападник провів за команду 6 матчів, в яких забив вже 5 голів і віддав 1 асист. У гонці бомбардирів турецького чемпіонату Кравець займає четверте місце.
Артем Кравець: головне
- Кравець тільки 20 серпня повернувся в "Динамо", за яке встиг зіграти лише в одному офіційному матчі, вийшовши на заміну в грі УПЛ проти "Львова", після чого покинув клуб. Він аргументував це тим, що хоче отримувати постійну ігрову практику, щоб пробитися до збірної України.
- Майже відразу Кравець підписав контракт з "Коньяспором" на два роки.
- Футболіст у минулому також виступав за київський "Арсенал", німецький "Штутгарт", іспанську "Гранаду", а два з половиною роки провів у турецькому "Кайсеріспорі".
- Андрій Шевченко викликав Артема Кравця на листопадові матчі збірної України.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram