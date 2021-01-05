Український нападник Артем Кравець допоміг "Коньяспору" обіграти одного з лідерів чемпіонату Туреччини "Галатасарай" в рамках 17-го туру.
Читайте такожУкраїнський форвард Кравець забив шостий гол у сезоні в Туреччині (відео)
Кравець вийшов на заміну на 58-й хвилині матчу і за рахунку 3:2 забив четвертий гол "Коньяспора" в компенсований час. Форвард переграв голкіпера, який вийшов з воріт.
Як з'ясувалося, гол Кравця став вирішальним, оскільки через три хвилини "Галатарасай" відіграв один м'яч, і зустріч завершилася з рахунком 4:3.
Для Кравця цей гол став сьомим в одинадцяти матчах за "Коньяспор" в поточному чемпіонаті Туреччини. Українець відзначився у другому турі поспіль.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Приніс команді перемогу: український футболіст забив дебютний гол за бельгійський клуб (відео)
- Манчестер Сіті з Зінченком обіграв Челсі в АПЛ (відео)
- Сейви голкіперів Динамо і Шахтаря увійшли до числа найкращих у Лізі чемпіонів (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram