Артем Кравець продовжує результативно грати за "Коньяспор".

Український нападник Артем Кравець допоміг "Коньяспору" обіграти одного з лідерів чемпіонату Туреччини "Галатасарай" в рамках 17-го туру.

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Кравець вийшов на заміну на 58-й хвилині матчу і за рахунку 3:2 забив четвертий гол "Коньяспора" в компенсований час. Форвард переграв голкіпера, який вийшов з воріт.

Як з'ясувалося, гол Кравця став вирішальним, оскільки через три хвилини "Галатарасай" відіграв один м'яч, і зустріч завершилася з рахунком 4:3.

Для Кравця цей гол став сьомим в одинадцяти матчах за "Коньяспор" в поточному чемпіонаті Туреччини. Українець відзначився у другому турі поспіль.

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Автор: Антон Дудар