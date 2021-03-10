Артем Мілевський / YouTube / ТаТоТаке
У рамках 17-го туру чемпіонату України "Динамо" приймало "Минай". Двобій пройшов на "Олімпійському" в Києві. Артем Мілевський, який вперше грав проти свого рідного клубу, був замінений на 60-й хвилині.
YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital оприлюднив залаштунки з цього матчу.
Перед розминкою Артем звернувся до свого колишнього партнера по команді Олега Гусєва:
"Увімкни музику, Анатоліч. Я так не можу, й**та".
Також форвард допускає такий сценарій, що це була його остання гра на НСК "Олімпійський".
Кар'єра Артема Мілевського:
- Артем Мілевський найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50/8/4).
- За кордоном Мілевський виступав за" Газіантепспор"," Хайдук"," Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" і "Динамо-Брест".
- Останнім клубом 35-річного нападника було брестське "Динамо" (104/20/32), з яким Мілевський став чемпіоном Білорусі у 2019 році, володарем Кубка Білорусі - 2018 і тричі - Суперкубка Білорусі.
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