Колишня зірка "Динамо" припускає, що це був його останній матч на найбільшому стадіоні країни.

У рамках 17-го туру чемпіонату України "Динамо" приймало "Минай". Двобій пройшов на "Олімпійському" в Києві. Артем Мілевський, який вперше грав проти свого рідного клубу, був замінений на 60-й хвилині.

YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital оприлюднив залаштунки з цього матчу.

Перед розминкою Артем звернувся до свого колишнього партнера по команді Олега Гусєва:

"Увімкни музику, Анатоліч. Я так не можу, й**та".

Також форвард допускає такий сценарій, що це була його остання гра на НСК "Олімпійський".

Кар'єра Артема Мілевського:

Артем Мілевський найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50/8/4).

За кордоном Мілевський виступав за" Газіантепспор"," Хайдук"," Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" і "Динамо-Брест".

Останнім клубом 35-річного нападника було брестське "Динамо" (104/20/32), з яким Мілевський став чемпіоном Білорусі у 2019 році, володарем Кубка Білорусі - 2018 і тричі - Суперкубка Білорусі.

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Автор: Будрін Артем