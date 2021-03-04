"Легія" вилетіла через помилку Артема Шабанова, а підтримав його тільки гравець з команди-суперника.

Український захисник Артем Шабанов, який був орендований у "Динамо", припустився результативної помилки в матчі за польську "Легію".

Читайте також"Великий талант, але ще рано грати в Динамо": Луческу прокоментував трансфер молодого українця

В 1/4 фіналу Кубка Польщі "Легія" грала проти "Пяста" і зазнала поразки з рахунком 1:2, вилетівши з турніру.

Вирішальний гол "Легія" пропустила через невдалу дію Шабанова на 78-й хвилині гри. Українець намагався віддати пас назад на партнера, але той не встиг до м'яча. У підсумку сферу перехопив суперник, який промчав до воріт і забив гол. Варто відзначити, що Матеуш Вітеску, якому була адресована передача, також діяв не найкращим чином.

Після закінчення матчу Шабанов звалився на газон і залишився лежати там на самоті - його не підтримав жоден з одноклубників. За них це зробив гравець "Пяста" Жерар Бадія. Він пробіг через все поле і допоміг українцю піднятися, після чого обійняв його.

Зазначимо, що до цього Шабанов провів два матчі за "Легію" і навіть потрапляв до символічної збірної туру в чемпіонаті Польщі.

У цій зустрічі у складі "Легії" дебютував ще один гравець "Динамо" Назарій Русин. Форвард вийшов на заміну на 61-й хвилині.

Нагадаємо, оренда Шабанова і Русина розрахована до кінця сезону.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар