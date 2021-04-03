Українець провів на полі 78 хвилин.

"Аталанта" в матчі 29-го туру Серії А вдома обіграла "Удінезе" з рахунком 3:2.

Українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі бергамасків та зробив істотний внесок у загальний успіх. Спершу екс-хавбек "Зорі" віддав гольову передачу на Луїса Муріеля, а потім асистував Дювану Сапаті. Обидва колумбійські форварди блискуче скористалися креативними здібностями нашого 27-річного співвітчизника.

А на 78-й хвилині Руслан пішов заслужено відпочивати після виснажливої гри. Портал Whoscored назвав Руслана одним з найкращих гравців матчу. Він отримав високий бал - 8,1! Більше лише в автора дублю - Муріеля.

Зауважимо, що екс-гравець "Шахтаря" Віктор Коваленко провів весь поєдинок на лаві запасних. Для команди Джан-П'єро Гасперіні це третя перемога поспіль в чемпіонаті.

Аталанта - Удінезе - 3:2

Голи: Муріель,19, 43, Сапата, 61 - Перейра, 45, Ларсен, 71

"Аталанта": Голліні, Толой, Ромеро, Паломіно, Госенс ​​(Джімсіті, 46), Пессіна (Пашаліч, 77), Фройлер, де Роон, Малиновський (Майле, 78) Сапата (Міранчук, 86), Муріель (Ілічич, 46)

"Удінезе": Муссо, Бекао, Боніфаці, Нойтінк (Самір, 69), Моліна, Цігелар (Ларсен, 59), Перейра, Воллас, Де Пол, Чука (Льоренте, 59), Брааф (Форестьєрі, 70)

Читайте такожСерія А: Мілан через безглузду помилку не виграв у команди, яка була в меншості

Серія А: положення команд

"Інтер" все ще обіймає першу сходинку. У команди Антоніо Конте після 27 турів 65 очок.

Далі в таблиці йдуть "Мілан" (29 матчів, 60 очок), "Ювентус" (27 матчів, 55 очок) і "Аталанта" (29 матчів, 58 очок).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем