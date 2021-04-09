Хлопець, який подає м'ячі, був незадоволений тим, що гравець "Роми" вирішив тягнути час.

У матчі 1/4 фіналу Ліги Європи "Аякс" - "Рома" болбой кинув м'яч у футболіста римлян Ріккардо Калафьорі.

Інцидент стався в доданий до другого тайму час.

Читайте такожЛіга Європи: результати перших матчів 1/4 фіналуЗа рахунку 2:1 на користь "Роми" Калафьорі пішов вкидати аут. Йому подали м'яч, проте він відкинув його убік і пішов підбирати інший м'яч, тим самим намагаючись затягнути час. Це не сподобалося болбою, який стояв поруч, і він на емоціях кинув м'яч у футболіста - сфера влучила в область грудей.

Калафьорі спершу зобразив біль, потім висловив претензії хлопчикові, який подає м'ячі, і в підсумку отримав від арбітра жовту картку.

"Бачити, як суперник тягне час - мене б це теж дратувало. Не скажу, що поважаю його вчинок, але розумію його", - прокоментував ситуацію Калафьорі, передає Football Italia.

Матч у підсумку так і завершився перемогою "Роми" з рахунком 2:1.

Calafiori thought he was on the pitch and nearly rolled over 😭pic.twitter.com/C6sKESk5oO — Troll Sports (@TroIISports) April 8, 2021

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Автор: Антон Дудар