Дортмундський колектив випав з топ-5 турнірної таблиці.

У центральному матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини "Баварія" вдома обіграла принципового суперника - дортмундську "Боруссію".

Гості почали активно та вже до 10-ї хвилини вели з різницею у два м'ячі. Норвезький бомбардир Ерлінг Холанд відзначився дублем у дебюті гри.

Втім, до перерви мюнхенці відновили паритет, відповівши дублем свого снайпера - Роберта Левандовські. В ендшпілі гри Леон Горецка поцілив у ворота, забивши на 88-й хвилині переможного м'яча. Остаточну крапку поставив все той же Левандовські, оформивши хет-трик.

"Баварія" Мюнхен - "Боруссія" Дортмунд - 4:2

Голи: Левандовські, 26, 44 (пен.), 90, Горецка, 88 - Холанд 2, 9

"Баварія": Ноєр, Зюле, Боатенг (Мартінес, 70), Алаба, Девіс, Кімміх, Горецка, Сане (Ернандес, 91), Мюллер (Чупо-Мотінг, 91), Коман (Гнабрі, 66), Левандовські

"Боруссія": Хітц, Загаду (Морей, 70), Хуммельс, Джан, Шульц, Ділейні (Беллінгем, 70), Дауд, Меньє, Азар (Брандт, 60), Ройс, Холанд (Тігес, 60)

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Бундесліга: положення команд

"Баварія" продовжує лідирувати, маючи в активі 55 очок.

"Лейпциг" переслідує мюнхенців, відстаючи всього на два залікові пункти.

На третю позицію несподівано забрався "Вольфсбург", у якого 45 балів.

Замикає четвірку лідерів "Айнтрахт", який вже має 43 очки в скарбничці.

"Боруссія" з Дортмунда лише йде шостою, маючи в активі 39 балів.

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Автор: Будрін Артем