У центральному матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини "Баварія" вдома обіграла принципового суперника - дортмундську "Боруссію".
Гості почали активно та вже до 10-ї хвилини вели з різницею у два м'ячі. Норвезький бомбардир Ерлінг Холанд відзначився дублем у дебюті гри.
Втім, до перерви мюнхенці відновили паритет, відповівши дублем свого снайпера - Роберта Левандовські. В ендшпілі гри Леон Горецка поцілив у ворота, забивши на 88-й хвилині переможного м'яча. Остаточну крапку поставив все той же Левандовські, оформивши хет-трик.
"Баварія" Мюнхен - "Боруссія" Дортмунд - 4:2
Голи: Левандовські, 26, 44 (пен.), 90, Горецка, 88 - Холанд 2, 9
"Баварія": Ноєр, Зюле, Боатенг (Мартінес, 70), Алаба, Девіс, Кімміх, Горецка, Сане (Ернандес, 91), Мюллер (Чупо-Мотінг, 91), Коман (Гнабрі, 66), Левандовські
"Боруссія": Хітц, Загаду (Морей, 70), Хуммельс, Джан, Шульц, Ділейні (Беллінгем, 70), Дауд, Меньє, Азар (Брандт, 60), Ройс, Холанд (Тігес, 60)
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Бундесліга: положення команд
- "Баварія" продовжує лідирувати, маючи в активі 55 очок.
- "Лейпциг" переслідує мюнхенців, відстаючи всього на два залікові пункти.
- На третю позицію несподівано забрався "Вольфсбург", у якого 45 балів.
- Замикає четвірку лідерів "Айнтрахт", який вже має 43 очки в скарбничці.
- "Боруссія" з Дортмунда лише йде шостою, маючи в активі 39 балів.
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