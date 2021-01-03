Мюнхенці програвали 0:2, але розгромили суперника у другому таймі.

В рамках 14-го туру чемпіонату Німеччини "Баварія" на своєму полі розгромила "Майнц".

Після першого тайму чинний чемпіон Німеччини сенсаційно поступався з рахунком 0:2, проте після перерви "Баварія" в яскравому стилі виграла матч. У період з 50-ї по 83-ю хвилини мюнхенці забили п'ять голів.

Після 14 турів "Баварія" лідирує в Бундеслізі, набравши 33 очки і на 2 пункти випереджаючи "РБ Лейпциг". "Майнц" (6 очок) йде в зоні вильоту.

"Баварія" - "Майнц" - 5:2

Голи: Кімміх, 50, Сане, 55, Зюле, 70, Левандовскі, 76 (з пенальті), 82 - Буркардт, 32, Хак, 44.

"Баварія": Нойєр, Павар (Горетцка, 46), Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Девіс, Толіссо (Дуглас Коста, 88), Кімміх, Мюллер (Шупо-Мотінг, 88), Левандовскі, Гнабрі (Мусіала, 76), Сане.

"Майнц": Дамен, Бросінскі (Штегер, 80), Хак, Сен-Жюст, Мвене (Папела, 89), Баррейро, Латца, Боетіюс (Онісіво, 71), Фернандеш, Квайсон (Салаї, 89), Буркардт (Матета, 80).

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Автор: Антон Дудар