Мюнхенська "Баварія" несподівано покинула Кубок Німеччини на стадії другого раунду. Чинний чемпіон країни сенсаційно програв клубу "Гольштайн Кіль" з другої Бундесліги.
Основний час матчу завершився з рахунком 2:2, причому мюнхенці пропустили другий м'яч на п'ятій компенсованій до другого тайму хвилині.
У серії пенальті "Баварія" зазнала поразки з рахунком 5:6.
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Як повідомляє Gracenote Live, мюнхенці програли команді з нижчої ліги в Кубку Німеччини вперше з сезону 2013-2014.
У двох минулих сезонах "Баварія" перемагала в Кубку.
"Гольштайн Кіль" - "Баварія" - 2:2 (по пенальті - 6:5)
Голи: Бартельс, 37, Валь, 90 - Гнабрі, 14, Сане, 47
Відео опубліковано на YouTube-каналі German Football.
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