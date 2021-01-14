Чинний володар трофею покинув турнір.

Мюнхенська "Баварія" несподівано покинула Кубок Німеччини на стадії другого раунду. Чинний чемпіон країни сенсаційно програв клубу "Гольштайн Кіль" з другої Бундесліги.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2, причому мюнхенці пропустили другий м'яч на п'ятій компенсованій до другого тайму хвилині.

У серії пенальті "Баварія" зазнала поразки з рахунком 5:6.

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Як повідомляє Gracenote Live, мюнхенці програли команді з нижчої ліги в Кубку Німеччини вперше з сезону 2013-2014.

У двох минулих сезонах "Баварія" перемагала в Кубку.

"Гольштайн Кіль" - "Баварія" - 2:2 (по пенальті - 6:5)

Голи: Бартельс, 37, Валь, 90 - Гнабрі, 14, Сане, 47

Відео опубліковано на YouTube-каналі German Football.

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Автор: Антон Дудар