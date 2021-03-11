Керівництву команди не сподобалися скарги Юнеса Беланда на стан газону.

Відомий турецький клуб "Галатасарай" припинив співпрацю з півзахисником Юнесом Беланда.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Керівництво було обурене висловлюваннями хавбека про стан газону на домашньому стадіоні.

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"Непросто повернутися в гру на такому полі. Керівництво "Галатасарая" повинне знайти рішення. Вони знають, що ми тут граємо у футбол. Вони повинні піклуватися про стадіон. Вони повинні знайти рішення. На полі граємо ми, а вони повинні робити свою роботу як належить, щоб переконатися, що ми гратимемо в кращих умовах. Навіть на базі поле краще. Це нормально? Ні", - розпочав конфлікт такими словами у пресі Беланда.

Контракт марокканця був негайно розірваний в односторонньому порядку.

"Галатасарай" пішов на такий складний крок і позбавився 31-річного виконавця, який був одним з лідерів команди цього сезону за системою "гол+пас". У 22 матчах він набрав 6+3. Для Юнеса це був 4-й сезон в турецькій Суперлізі.

Нагадаємо, що кольори "Динамо" Беланда захищав з 2013 по 2017 рік. За київську команду марокканець зіграв 56 матчів та забив 8 голів.

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Автор: Будрін Артем