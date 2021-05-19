Оренда Тудора Белуце завершилася і продовжена не буде.

Київське "Динамо" вирішило позбавитися румунського хавбека Тудора Белуце.

Про це відомо з офіційного Twitter киян.

22-річний півзахисник повернеться до англійського "Брайтону", з яким у нього чинний контракт.

Белуце приєднався до столичного клубу у жовтні минулого року, підписавши контракт до кінця сезону-2020/21.

В його активі за "біло-синіх" одна гра в УПЛ та два поєдинки у Лізі чемпіонів. Загалом Тудор всього 11 хвилин зіграв у футболці киян.

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Автор: Артем Будрін