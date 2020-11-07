У 7-му турі німецької Бундесліги відбулося дербі, в якому дортмундська "Боруссія" приймала мюнхенську "Баварію".
Чинний чемпіон Німеччини здобув перемогу з рахунком 3:2.
Під завісу першого тайму команди обмінялися голами: на 45-й хвилині Ройс потужним ударом замкнув простріл від Геррейру, а в доданий час Алаба вразив верхній кут воріт дортмундців - 1:1.
На старті другого тайму Левандовскі вивів "Баварію" вперед, замкнувши подачу від Ернандеса - 2:1.
Ще два голи були забиті в кінцівці зустрічі. На 80-й хвилині Сане зробив рахунок 3:1, отримавши пас на хід від Левандовскі. "Боруссія" скоротила відставання зусиллями Холанда, але врятувати нічию господарям не вдалося.
"Баварія" набрала 18 очок і вийшла на чисте перше місце в турнірній таблиці Бундесліги. У "Боруссії" в активі 15 очок і 3-тє місце.
"Боруссія" Д - "Баварія" - 2:3
Голи: Ройс, 45, Холанд, 83 - Алаба, 45+3, Левандовскі, 48, Сане, 80
"Боруссія" Д: Бюркі, Меньє, Аканжи, Хуммельс, Геррейру, Вітсель, Ділейні (Беллінгем, 60), Санчо (Азар, 69), Ройс, Рейна (Брандт, 70), Холанд
"Баварія": Нойєр, Сарр, Боатенг (Мартінес, 69), Алаба, Ернандес, Кімміх (Толіссо, 36), Горєцка, Коман (Сане, 69), Мюллер, Гнабрі, Левандовскі
Попередження: Хуммельс, Вітсель - Кімміх, Левандовскі
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