Мюнхенці обіграли принципового суперника.

У 7-му турі німецької Бундесліги відбулося дербі, в якому дортмундська "Боруссія" приймала мюнхенську "Баварію".

Чинний чемпіон Німеччини здобув перемогу з рахунком 3:2.

Під завісу першого тайму команди обмінялися голами: на 45-й хвилині Ройс потужним ударом замкнув простріл від Геррейру, а в доданий час Алаба вразив верхній кут воріт дортмундців - 1:1.

На старті другого тайму Левандовскі вивів "Баварію" вперед, замкнувши подачу від Ернандеса - 2:1.

Ще два голи були забиті в кінцівці зустрічі. На 80-й хвилині Сане зробив рахунок 3:1, отримавши пас на хід від Левандовскі. "Боруссія" скоротила відставання зусиллями Холанда, але врятувати нічию господарям не вдалося.

"Баварія" набрала 18 очок і вийшла на чисте перше місце в турнірній таблиці Бундесліги. У "Боруссії" в активі 15 очок і 3-тє місце.

"Боруссія" Д - "Баварія" - 2:3

Голи: Ройс, 45, Холанд, 83 - Алаба, 45+3, Левандовскі, 48, Сане, 80

"Боруссія" Д: Бюркі, Меньє, Аканжи, Хуммельс, Геррейру, Вітсель, Ділейні (Беллінгем, 60), Санчо (Азар, 69), Ройс, Рейна (Брандт, 70), Холанд

"Баварія": Нойєр, Сарр, Боатенг (Мартінес, 69), Алаба, Ернандес, Кімміх (Толіссо, 36), Горєцка, Коман (Сане, 69), Мюллер, Гнабрі, Левандовскі

Попередження: Хуммельс, Вітсель - Кімміх, Левандовскі

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Автор: Данило Слесь