Чинний чемпіон Німеччини поступився кривднику "Шахтаря".

Сенсаційний камбек трапився 8 січня на стадіоні "Боруссія Парк", де однойменна команда з Менхенгладбаха приймала в гості лідера сезону - "Баварію".

Володарі кубку Ліги чемпіонів вдало почали зустріч. Після перегляду відеоповтору суддя дав мюнхенцям право на пробиття пенальті, яке холоднокровно реалізував Роберт Левандовські. Згодом Леон Горецка подвоїв перевагу гостей.

Втім ще до перерви Йонас Гофманн відповів своїм потужним дублем і відновив паритет.

Крапку в поєдинку поставив Флоріан Нойгауз, котрий забив переможний гол на 49-й хвилині.

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Нагадаємо, що це вже друга поразка "Баварії" в поточному розіграші Бундесліги. Однак перша за три останні місяці. У попередній раз мюнхенці поступалися ще в кінці вересня "Хоффенхайму", після чого здобули 16 перемог при 4 нічиїх у всіх турнірах.

"Боруссія" М - "Баварія" - 3:2

Голи: Гофманн, 35, 45, Нойгауз, 49 - Левандовські, 20 (з пенальті), Горецка, 26

"Боруссія" М: Зоммер, Гінтер, Ельведі, Бенсебаїні (Вендт, 89), Лайнер, Штіндль (Вольф, 82), Крамер, Гофманн (Янчке, 89), Закарія (Германн, 74), Нойгауз, Емболо

"Баварія": Ноєр, Алаба, Зюле, Павар, Кімміх, Мюллер, Горецка, Девіс, Левандовські, Дуглас Коста (Коман, 68), Сане

Огляд матчу від телеканалу "MEGOGO".

Бундесліга: положення команд

Незважаючи на поразку, "Баварія" зберігає першу позицію в Бундеслізі, маючи в активі 33 очки.

9 січня в центральному матчі туру РБ "Лейпциг" прийматиме вдома "Боруссію" Дортмунд, і в разі перемоги "бики" зможуть очолити турнірну таблицю одноосібно.

"Боруссія" Менхенгладбах посідає сьоме місце, маючи 24 залікових пункти, і впритул наближається до зони єврокубків.

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Автор: Budrin Artem