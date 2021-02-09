Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Боруссією" Менхенгладбах і "Манчестер Сіті" перенесений в Будапешт.
Про це повідомив офіційний сайт "городян".
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Дане рішення було прийнято у зв'язку з тим, що Німеччина закрила авіасполучення з Англією через новий штам коронавірусу у Великобританії. Таким чином, "Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, не може потрапити до Німеччини.
Матч "Боруссія" М - "Манчестер Сіті" запланований на 24 лютого.
Раніше з цієї ж причини в Будапешт було перенесено матч 1/8 фіналу ЛЧ "РБ Лейпциг" - "Ліверпуль".
Плей-офф Ліги чемпіонів 2020-2021: що потрібно знати
- Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулася 14 грудня в Ньоні.
В 1/8 фіналу переможці груп грають з командами, що зайняли другі місця. На цій стадії не могли зустрітися представники однієї асоціації та команди з однієї групи.
У чвертьфінал вийдуть переможці двоматчевих протистоянь.
Плей-офф ЛЧ триватиме до 29 травня - цього дня в Стамбулі відбудеться фінальний матч.
Чинним переможцем турніру є "Баварія".
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