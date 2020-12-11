Владислав Кабаєв зазначив, що було багато помилок у простих ситуаціях.

Нападник Зорі Владислав Кабаєв поділився враженнями від матчу 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти Браги.

Про це він розповів в коментарі телеканалу Футбол.

"Не скажу, що Бразі більше пощастило. У них було більше моментів. Вважаю, вони заслужили цю перемогу. Нам є чому вчитися у таких команд, ми набралися досвіду. У нас завдання потрапити в Лігу Європи, нам подобається тут грати. Ми хочемо в наступному році грати з такими ж командами більш впевнено, не допускати таких помилок. У нас були напівмоменти, не вистачило холоднокровності. Перехід з нашого поля трохи позначився. Ми в Україні грали на жорсткому полі, тут м'яке. Ноги підсіли, було важко в першому таймі, потрібно було потерпіти. Не було тієї якості гри, яку ми хотіли бачити", - заявив він.

Кабаєв зазначив, що було багато помилок у простих ситуаціях.

"Не вистачало останнього пасу, удару, тренер нам про це говорив. Думали, у другому таймі, як з АЕКом, постараємося трохи додати. Трохи не вистачило сил. Коли приїжджаєш в таку країну в єврокубках, про це нерозумно говорити. Тут емоції захоплюють, адже ти до цього прагнув весь рік. Звичайно, є втома, але говорити, що ми через це програли, я не стану. Може, якийсь брак, але у людей такий же графік. Ми були в одних умовах", - розповів Кабаєв.

"Зоря": підсумки виступу в ЛЄ

"Зоря" з 6 очками завершила виступ у групі G на третьому місці. "Лестер" і "Брага" набрали по 13 очок, у АЕКа - 3.

У шести матчах луганчани забили 6 голів, а пропустили 11.

"Зоря" втратила шанси на вихід у плей-офф ще після п'ятого туру.

Луганський клуб втретє у своїй історії виступав на груповому етапі Ліги Європи і втретє не зумів вийти в плей-офф.

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Автор: Олег Давигора