Команді Віктора Скрипника не вдалося грюкнути дверима.

Луганська "Зоря" в 6-му турі групового етапу Ліги Європи в гостях грала з португальською "Брагою".

У матчі, який вже не впливав на долю путівок в плей-офф, луганський клуб зазнав поразки.

У першому таймі "Брага" упустила кілька відмінних моментів, щоб відкрити рахунок. Вже в дебюті Зе Карлуш з забійної позиції пробив вище воріт. На 34-й хвилині Галено з декількох метрів не зумів прицільно замкнути подачу партнера, а ще через пару хвилин Абель Руїс не реалізував вихід сам на сам - "Зорю" врятував Микита Шевченко.

На 56-й хвилині після удару Жоау Новайша зі штрафного м'яч влучив у поперечину воріт "Зорі". А ще через п'ять хвилин господарі все ж вийшли вперед - Галено увірвався в штрафну і пробив повз голкіпера, Абу-Ханна намагався врятувати ситуацію, але лише направив м'яч у ворота.

На 68-й хвилині Рікардо Орда, ледь вийшовши на заміну, забив другий м'яч "Браги" після проникаючого пасу в штрафну від юрі Медейруша, який також тільки з'явився на полі.

У час, що залишився, ближче до голу була "Зоря" - Сергій Гринь, схоже, подавав, але м'яч влучив у штангу.

"Брага" - "Зоря" - 2:0

Голи: Абу-Ханна, 61 (автогол), Рікарду Орта, 68

"Брага": Тіагу Са, Раул Сілва, Тормена, Зе Карлуш (Бруно Віана, 74), Карму, Франсержіо (Рікарду Орта, 68), Жоау Новайш (Аль-Мусраті, 76), Андре Орта, Галено, Шеттіне, Абель Руїс (Юрі Медейруш, 68)

"Зоря": Шевченко, Циганікс, Іванисеня, Абу-Ханна, Фаворов (Піддубний, 87), Назаріна, Кочергін (Хомченовський, 87), Юрченко, Кабаєв (Луньов, 77), Гладкий (Перович, 77), Громов (Гринь, 77)

Відео огляд матчу від Volia Sport.

"Брага" - "Зоря": підсумки матчу

"Зоря" з 6 очками завершила виступ у групі G на третьому місці. "Лестер" і "Брага" набрали по 13 очок, у АЕКа - 3.

"Зоря" втратила шанси на вихід у плей-офф ще після п'ятого туру.

Луганський клуб втретє у своїй історії виступав на груповому етапі Ліги Європи і втретє не зумів вийти в плей-офф.

У першому колі "Зоря" також програла "Бразі" - з рахунком 1:2.

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Автор: Антон Дудар