Російські футбольні судді не забажали підтримати флешмоб Black Lives Matter перед стартом поєдинку в Будапешті 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між англійським клубом "Манчестер Сіті" та німецькою командою "Боруссією" Менхенгладбах.
Головний арбітр Сергій Карасьов зі своїми асистентами Ігорем Демешко та Максимом Гавриліним не стали на одне коліно, а продовжили стояти, в той час, як всі 22 футболісти долучилися до флешмобу.
Адміністративний керівний орган УЄФА вже продемонстрував реакцію на цю подію: жодного покарання до служителів Феміди за відмову підтримати антирасистську акцію не буде, позаяк це добровільна справа кожного вирішувати брати участь чи ні в такій процедурі.
"Санкції чи дисциплінарні покарання за такого роду речі не застосовуються до футбольних осіб", - прокоментувала пресслужба УЄФА.
Нагадаємо, що поєдинок завершився перемогою "Манчестер Сіті", а українець Олександр Зінченко провів на полі півгодини ігрового часу.
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"Манчестер Сіті" - "Боруссія" М: підсумки матчу
- "Ман Сіті" пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вчетверте поспіль.
- Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Ріяд Марез (оцінка 8,1)
- Ілкай Гюндоган забив 15-й гол за "Ман Сіті" в цьому сезоні та є найкращим бомбардиром команди у всіх турнірах.
- "Сіті" став лише третім клубом в історії ЛЧ, якому вдалося не пропустити в семи матчах поспіль (після "Мілана" і "Арсеналу").
- Свого суперника по чвертьфіналу "Ман Сіті" дізнається в ході жеребкування 19 березня.
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