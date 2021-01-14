Олександр Нюбель пропустив безглуздий гол / YouTube / Bundesliga
Бундесліга представила топ-10 курйозних голів, забитих в чемпіонаті в 2020 році.
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Відео опубліковано на каналі Bundesliga в YouTube.
Всі голи в добірці були курйозним чином забиті в свої ворота.
До трійки найбільш кумедних увійшли автоголи Еріка Томмі з "Фортуни", а також після помилок воротарів Александра Нюбеля ("Шальке") і Лукаса Градецкі ("Байєр").
Цікаво, що голкіпер "Герти" Руне Ярстейн потрапив у добірку двічі.
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