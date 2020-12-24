Георгій Цитаїшвілі проведе другу частину сезону в "Ворсклі".

Півзахисник київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі перейшов у "Ворсклу" на правах оренди.

20-річний українець грузинського походження захищатиме кольори полтавського клубу у другій половині поточного сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

Георгій Цитаїшвілі в "Динамо"

У поточному сезоні Цитаїшвілі взяв участь у чотирьох матчах "Динамо", в яких результативними діями відзначитися не встиг.

Контракт Георгія з "біло-синіми" розрахований до кінця 2023 року.

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Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Після зимової паузи чемпіонат відновиться 13 лютого.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді і півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 8 голів.

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Автор: Олег Давигора