Ворскла орендувала Цитаїшвілі у Динамо / фото ФК Динамо
Півзахисник київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі перейшов у "Ворсклу" на правах оренди.
20-річний українець грузинського походження захищатиме кольори полтавського клубу у другій половині поточного сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.
Георгій Цитаїшвілі в "Динамо"
У поточному сезоні Цитаїшвілі взяв участь у чотирьох матчах "Динамо", в яких результативними діями відзначитися не встиг.
Контракт Георгія з "біло-синіми" розрахований до кінця 2023 року.
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