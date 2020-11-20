Голкіпер "Ниви" Данило Єрмолов фактично відправив м'яч у свої ворота.

Матч 14-го туру Першої ліги між "Агробізнесом" і тернопільською "Нивою" запам'ятається грубою помилкою воротаря гостей Данила Єрмолова.

На 35-й хвилині поєдинку півзахисник "Агробізнесу" Юрій Романюк перехопив м'яч і побіг у контратаку, але ще в центрі поля зробив невдалий пас на партнера.

М'яч повільно полетів у бік воротаря, проте Єрмолов не став брати його до рук, а спробував зупинити ногами. Після торкання м'яч покотився у ворота голкіпера "Ниви".

"Агробізнес" у підсумку здобув розгромну перемогу з рахунком 4:0.

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Автор: Данило Слесь