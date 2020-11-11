Денис Бойко одужав від коронавірусу / фото Динамо Київ
Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко вилікувався від коронавірусу.
Воротар напередодні здав негативний ПЛР-тест. Про це він повідомив в Instagram.
"Нарешті мій ПЛР-тест негативний! Всім міцного здоров'я. Бережіть себе, своїх близьких і оточуючих", - написав він.
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Коронавірус в "Динамо": головне
- Перші випадки коронавірусу були виявлені в "Динамо" ще в серпні. Тоді заразилися два гравці киян - півзахисник Роман Вантух і форвард Назарій Русин.
- У жовтні перед грою з "Ференцварошем" COVID-19 підтвердився у основного воротаря команди Георгія Бущана і захисника Віталія Миколенка. Обидва не полетіли до Угорщини.
- Пізніше кількість захворілих гравців "Динамо" значно зросла.
- Перед недавнім матчем "Шахтарем" COVID-19 також підтвердився у основного форварда "Динамо" Владислава Супряги. Всього з "гірниками" через зараження не зіграли 12 футболістів - крім Супряги, Шепелєва і Леднева це Георгій Цитаїшвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Георгій Бущан і Денис Бойко.
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