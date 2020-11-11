Голкіпер київського "Динамо" здав негативний ПЛР-тест.

Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко вилікувався від коронавірусу.

Воротар напередодні здав негативний ПЛР-тест. Про це він повідомив в Instagram.

"Нарешті мій ПЛР-тест негативний! Всім міцного здоров'я. Бережіть себе, своїх близьких і оточуючих", - написав він.

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Автор: Олег Давигора