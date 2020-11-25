Кияни зазнали поразки з рахунком 0:4.

Футболісти київського "Динамо" прокоментували розгромну поразку від "Барселони" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Гравців команди цитує офіційний сайт "Динамо".

Віталій Буяльський висловив думку, що такий на даний момент рівень "Динамо":

"Ми грали не просто проти якоїсь команди, а проти "Барселони", молоді футболісти якої стоять по 30-40 мільйонів. Це наш рівень", - сказав півзахисник.

Він пояснив, чому команда опустила руки після першого пропущеного гола:

"Було складно психологічно переломити матч. Ми дуже багато грали без м'яча. Прикро, що в першому таймі ми добре грали і мали моменти, а в другому діяли потворно. Після першого пропущеного голу все посипалося".

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"Після матчу в роздягальні було спустошення, не до розмов. Всі розуміють, що чотири голи - це багато", - підсумував півзахисник.

Микола Шапаренко висловив думку, що відсутність Ліонеля Мессі зіграла проти "Динамо":

"Як на мене, коли Мессі на полі, то на інших футболістів чиниться тиск і вони завжди намагаються знайти пасом саме його, навіть якщо партнер знаходиться в більш вигідній позиції. Тому, можливо, у нас знову були б шанси зачепитися за результат, адже "Барселона" з Мессі в складі в тому числі не так добре обороняється, як без нього".

Віталій Миколенко підкреслив, що "Динамо" не вистачило класу:

"У нас були індивідуальні помилки як в обороні, так і в атаці. Не вистачало останнього пасу і класу, який є у "Барселони".

"Якщо чесно, всі пропущені голи логічні. Нелогічних голів не буває", - додав він.

"Динамо" - "Барселона": підсумки матчу

"Динамо" програло "Барселоні" з рахунком 0:4. Кияни зазнали третьої поразки в чотирьох турах при одній нічиїй.

Кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Динамо", як і у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очок, "Ювентус" - 9.

Кияни в четвертому поспіль матчі ЛЧ пропустили як мінімум два голи.

В рамках першого кола "Динамо" також програло "Барселоні" (1:2).

У 5-му турі "Динамо" на виїзді зіграє з "Ювентусом". Матч пройде 2 грудня.

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Автор: Антон Дудар